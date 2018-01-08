РИАМО - 8 янв. Столичные полицейские задержали двух мужчин, которые ограбили прохожего на 260 тысяч рублей, угрожая потерпевшему ножом, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское задержали двоих приезжих мужчин в возрасте 40 и 44 лет по подозрению в разбойном нападении на мужчину», – сказала начальник пресс-центра ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о разбойном нападении. Потерпевший сообщил, что на остановке общественного транспорта на 61 километре МКАД к нему подъехал автомобиль Volkswagen, из которого вышли двое мужчин. Один из них отвлек внимание заявителя, в то время как второй, угрожая предметом, похожим на нож, похитил у потерпевшего денежные средства. Материальный ущерб составил 260 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское установили автомобиль и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые, в том числе за аналогичное преступное деяние, 44-летний уроженец Республики Дагестан и 40-летний приезжий из ближнего зарубежья.

«Следственным отделением территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключается в материале.