РИАМО - 8 янв. В Москве в парке Победы в рамках фестиваля «Ледовая Москва» на постоянной основе заработали ледовые горки, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы общенациональной программы «В кругу семьи».

Новогодняя ледовая страна, которая разместилась на Поклонной горе – это единственное место в непривычно теплой зимней Москве, где можно будет найти сразу восемь ледовых горок. Новогодний фестиваль Александра Ковтунца «Ледовая Москва» проходит в парке Победы со 2 по 14 января.

«Мы работаем сегодня уже на постоянной основе. До 14 января будем работать. Приезжайте к нам», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в столице чуть похолодало, горки пережили оттепель и теперь готовы порадовать посетителей. С ледяных стен Московского Кремля, на центральной площади «Ледовой Москвы», посетители смогут скатиться с восьми ледовых горок.

Для детей предусмотрены горки длинной от 10 метров, а взрослых ждут горки от 25 метров в длину.

В этом году тема фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» – «Футбол пяти континентов». На фестивале будут представлены изо льда 32 страны-участницы чемпионата по футболу 2018 года, грандиозный 50-метровый ледовый кремль с каскадом ледовых горок, настоящая ледовая изба, вся домашняя обстановка которой выполнена изо льда, а в соседней комнате – традиционная русская баня и тоже ледяная.