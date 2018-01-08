РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Сельские дома культуры поселков Александровка и Быково подмосковного Подольска объединят, это должно активизировать работу учреждений с населением, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жители поселка Александровка пожаловались на портал «Добродел», что директор дома культуры в поселке мало уделяет времени своей работе, в учреждении культуры не проводят интересных мероприятий, молодежи негде проводить свободное время.

«В настоящее время идет процесс реорганизации учреждений сферы культуры. Согласно постановлению главы горокруга Подольск Николая Пестова, СДК «Александровка» присоединят к СДК «Быково». Надеемся, что после завершения процесса присоединения расширятся направления деятельности и активизируется работа учреждения», - сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

В штатном расписании СДК «Александровка» три человека. Сотрудники работают согласно утвержденному графику. Комитет по культуре и туризму взял на контроль выполнение графика рабочего времени директора СДК «Александровка».

В ДК проводятся мероприятия для жителей поселка. В ноябре провели вечер отдыха для взрослых, посвященный Дню народного единства, День матери. Вечером дом культуры открыт для молодежи, в нем можно поиграть в настольный теннис и видеоигры.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.