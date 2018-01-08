РИАМО - 8 янв. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин сообщил, что в коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России создан оперативный штаб для развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях санкций, сообщает в понедельник Газета.ru.

«В коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ (Гособоронзаказа – ред.) в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России», - написал Рогозин в Twitter.

Он добавил, что данный штаб возглавит зампред коллегии Олег Бочкарев.