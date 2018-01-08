РИАМО - 8 янв. В подмосковных Химках рождественские гуляния прошли сразу на трех площадках и охватили несколько микрорайонов муниципалитета, в праздничных мероприятиях приняли участие около 2 тысяч человек, говорится в сообщении администрации городского округа.

«Для жителей и гостей округа была подготовлена яркая концертно-развлекательная программа при участии лучших творческих коллективов. Также различные мероприятия с участием главных персонажей зимы - Деда Мороза и Снегурочки прошли для юных химчан. Всего участие в праздничных мероприятиях приняло порядка 2 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Старт праздничному марафону был дан в парке имени Величко в микрорайоне Сходня. Здесь была подготовлена развлекательная программа. Жители и гости округа смогли посмотреть анимационно-театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. Гостей развлекали аниматоры и воспитанники Сходненской школы искусств, которые подготовили новогодние песни, танцы и различные праздничные постановки.

Также народные гуляния прошли на территории парковой зоны «Экоберег» в микрорайоне Левобережный. Здесь состоялась яркая анимационная программа для юных жителей. Ребята получили сладкие призы и подарки. Кроме того, для гостей парка особую программу подготовили участники творческой группы «Русь проект». Хореографические номера и рождественские композиции никого не оставили равнодушными.

Традиционно центральной и самой массовой площадкой народных гуляний стал парк культуры и отдыха имени Льва Толстого. Здесь участие в масштабной развлекательной программе приняло порядка тысячи человек. Праздничную программу для гостей парка подготовили лучшие творческие коллективы округа, а также артисты театра «Апрель».

«В эти праздничные дни мы подготовили для химчан множество различных мероприятий. Каждый смог найти развлечение по душе. Рождество Христово - чудесный праздник, объединяющий людей, традиции и обычаи. Настроение волшебства и радости присутствует не только в домах жителей, но также и на улицах городского округа», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.