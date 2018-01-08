РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Жители подмосковного Подольска обратились к властям горокруга с просьбой остановить незаконное сжигание отходов возле железнодорожной станции «Гривно» в микрорайоне Климовск, сообщается на портале «Добродел».

Жители дома №5 на улице Рожкова в микрорайоне Климовск Подольска пожаловались, что недалеко от их дома на станции «Гривно» по ночам регулярно жгут промышленный мусор. Запаха вызывает у людей тошноту и головную боль. Они попросили принять меры. Сотрудники администрации горокруга провели осмотр территории.

«В ходе осмотра установлено, что из предприятий, ведущих производственную деятельность, связанную с отходами производства, рядом с платформой «Гривно» на улице Товарная, 32, размещена организация ОАО «Псковвтормет», основным видом деятельности которого является обработка отходов и лома черных металлов. На территории ОАО «Псковвтормет» и прилегающей территории очагов сжигания промышленного мусора не установлено», – сказала начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации Подольска Ирина Симчук.

Она добавила, что администрацией Подольска направлено обращение в министерство экологии и природопользования Московской области о проведении надзорных мероприятий в отношении ОАО «Псковвтормет». В настоящее время данное обращение находится на рассмотрении в министерстве.

В соответствии с федеральными законами администрация Подольска не имеет полномочий по осуществлению федерального и регионального государственного экологического надзора. Проверки хозяйствующих субъектов проводятся органами государственной власти РФ и органами госвласти субъектов РФ по компетенции.

В дальнейшем для оперативного реагирования и выявления организаций, нарушающих природоохранное законодательство РФ, представитель администрации Подольска просила в рабочее время обращаться в территориальное управление в микрорайоне Климовск по телефонам: 8(496)756-84-05, 8(496)756-84-25, или в отдел экологии и охраны здоровья граждан администрации горокруга по телефону: 8(496)757-55-76, а в вечернее, ночное время, в праздничные и выходные дни в Единую дежурную диспетчерскую службу горокруга по телефону: 8(496)755-57-98 и в правоохранительные органы по месту жительства.