РИАМО - 8 янв. Неизвестный вошел в квартиру на улице Гвоздева в столице и украл оттуда ювелирные украшения, телефон и кошельки на общую сумму более 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 7 января в 19:33 на службу «02» от молодого человека 1995 года рождения, проживающего по адресу: Москва, улица Гвоздева, 7/4-1, поступило сообщение о краже из квартиры по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 7 января с 08:00 до 12:00 неизвестный, находясь в квартире по указанному адресу, путем свободного доступа совершил кражу: двух кошельков с 30 тысячами рублей, телефона сотовой связи, документов и ювелирных изделий, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.