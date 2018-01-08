РИАМО – 8 янв. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы ЦРУ Майка Помпео, который ранее заявил, что Россия десятилетиями пытается вмешиваться в выборы в США, сообщает Газета.ru.

«Оказывается, Россия «десятилетиями» вмешивается в выборы в США! Партнеры совсем заврались. Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия «начала» это грязное дело?» - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Захарова назвала слова Помпео враньем, подчеркнул, что американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы.

«Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента (Дональда) Трампа. Вот тогда все и началось - бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о «руке Кремля» - одним словом, песня половецких пленниц», - уточнила Захарова.

Ранее Помпео спрогнозировал еще одно вмешательство России в выборы в США.