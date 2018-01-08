РИАМО - 8 янв. Пункты приема елок для переработки будут работать в Московском регионе с 9 января до 28 февраля, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

«Всего 12 пунктов в Москве и один в Мытищах. Работать будут с 9 января по 1 марта, но не включительно», - сказал собеседник агентства.

По его словам, большая часть пунктов будет работать с 10:00 до 18:00. Подробности можно будет узнать на сайте «Мосприрода».

На природных территориях Москвы с 9 января начнут работать 12 пунктов утилизации новогодних елей. Еще один, дополнительный пункт приема откроется в Московской области по адресу: Мытищи, поселок Леспаркхоза Клязьминский, дом 1.

В пунктах примут ели, сосны и пихты, при этом на них не должно быть мишуры и других украшений. Все деревья отправят на переработку, из них сделают щепу, которая станет основой для нового растительного грунта.

В прошлом году акция по утилизации новогодних елок стартовала в Москве также 9 января. На акции «Елочный круговорот» в Москве собрали более 560 новогодних деревьев, больше всего елок москвичи сдали в пункт приема в природной территории «Долина реки Сетунь».