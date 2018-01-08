РИАМО - 8 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Марину Неелову и отметил ее необыкновенное обаяние и яркую индивидуальность.

«Выдающаяся актриса с яркой индивидуальностью и необыкновенным обаянием, Вы являетесь гордостью отечественного искусства. Ваши блистательные роли на сцене «Современника» снискали Вам искреннюю любовь театральной Москвы и России. Фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд нашего кино», - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра столицы.

Неелова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде. В кино она дебютировала еще студенткой - исполнила сразу две роли в фильме «Старая, старая сказка» Надежды Кошеваровой. Популярность ей принесла картина «Монолог», где она сыграла вместе с Михаилом Глузским. Кроме того, Неелова снималась в фильмах Георгия Данелии, Никиты Михалкова, Эльдара Рязанова и других известных режиссеров.

Сейчас актриса продолжает работать в труппе московского театра «Современник».