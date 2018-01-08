РИАМО – 8 янв. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил народного артиста СССР, оперного певца Евгения Нестеренко с днем рождения, в этом году обладатель уникального баса празднует свое 80-летие, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Один из величайших оперных певцов, вы благодаря редкому вокальному дарованию, драматическому таланту, артистичности, художественному вкусу создали множество ярких образов в Большом театре и на мировых оперных сценах», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Нестеренко родился 8 января 1938 года в Москве. В 1961 году он окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, в 1965 году - Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. С 1971 по 2000 год был солистом Большого театра.

Кроме того, Нестеренко выступал на лучших сценах мира: «Метрополитен-опера» (США), «Ла Скала» (Италия), «Ковент-Гарден» (Великобритания), «Колон» (Аргентина), а также в театрах Вены (Австрия), Мюнхена (Германия), Сан-Франциско (США) и других. Он спел более 50 ведущих партий, 21 оперу исполнил на языке оригинала. Записал около 70 пластинок и дисков на отечественных и зарубежных фирмах грамзаписи, в том числе более 20 опер (полностью), арий, романсов, народных песен.

В свое время Нестеренко называли «Голосом века», «Вторым Шаляпиным», «Лучшим царем Борисом», «Непревзойденным Мефистофелем» и «Басом планетарного звучания».