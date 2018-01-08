РИАМО - 8 янв. Сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» на СВХ ЗАО «Домодедово-Карго» приостановили оформление партии куколок тропической бабочки в количестве 600 штук из-за неправильного ветеринарного сертификата, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Партия куколок тропической бабочки поступила из Республики Кения.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что ветеринарный сертификат Республики Кения оформлен на бумажном бланке без использования специальной бумаги, водяных знаков и других степеней защиты. Груз задержан», - говорится в сообщении.