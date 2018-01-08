РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 янв. Жители поселения Малаховка подмосковных Люберец 7 января приняли участие в рождественской прогулке с клоуном Клепой и потанцевали на дискотеке «Новогодний фейерверк», сообщается в Instagram-аккаунте Малаховского парка культуры и отдыха.

«В Рождество в Малаховском парке культуры и отдыха для ребят прошла веселая танцевальная дискотека «Новогодний фейерверк» и «Рождественская прогулка с клоуном Клепой» - интерактивная программа на свежем воздухе. Ребята и взрослые вспомнили знакомые песни из мультфильмов и детских фильмов», - говорится в сообщении.

Также Малаховская библиотека провела для юных участников программы рождественскую викторину. Кроме того, дети и взрослые отгадывали загадки, водили хоровод и играли в кегли. В конце праздника всем участникам вручили сладкие призы.