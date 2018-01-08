РИАМО - 8 янв. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 81-летней женщины и ее 56-летней дочери, их тела с множественными колото-резанными ранами нашли в деревне Семибратское Коломенского городского округа Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Седьмого января около 21:30 поступило сообщение об обнаружении на участке, прилегающем ко двору одного из домов по улице Зайцева деревни Семибратское Коломенского округа, тела 81-летней женщины и ее 56-летней дочери с телесными повреждениями в виде множественных колото-резанных ран.

«По данному факту следственным отделом по городу Коломна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», - говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели.

«Получены сведения, указывающие на то, что указанное преступление совершил 69-летний супруг погибшей 56-летней женщины, местонахождение которого в настоящее время устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается», - заключается в материале.