РИАМО - 8 янв. Россия потребовала созвать панель арбитров ВТО из-за спора с Европейским союзом о запрете на ввоз свинины на территорию РФ в ответ на санкции европейских стран, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее ЕС выступил с требованием взыскать с Москвы денежную компенсацию в размере 1,4 миллиарда евро за запрет импорта свинины.

«Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров. Наш ответный ход — это требование созвать панель для определения того, выполнила Россия решение арбитров или нет», - сказал руководитель департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков.

Он добавил, что панель арбитров в ВТО созовут для проведения анализа выполнения принятого вердикта.

Медведков также подчеркнул, что совершенно непонятно, на основании чего выдвинуто требование о взыскании компенсации.