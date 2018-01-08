РИАМО - 8 янв. Столичный метрополитен, Московское центральное кольцо и наземный транспорт перевезли в рождественскую ночь свыше 330 тысяч горожан, что в полтора раза больше, чем в Рождество 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, рост пассажиропотока во многом связан с народными гуляниями в Сочельник и городским фестивалем «Путешествие в Рождество», к которым присоединились жители Подмосковья.

«Более 295 тысяч жителей и гостей столицы воспользовались услугами метро и МЦК с 22:00 до 02:00. Наиболее востребованными станциями метрополитена стали «Кропоткинская», «Китай-город» и «Третьяковская» - они расположены рядом с известными церквями и храмами. Еще 35 тысяч горожан воспользовались наземным транспортом, а наиболее популярные маршруты работали до 03:00», - сказал Ликсутов.

В период празднования Рождества, как и в целом в первые дни 2018 года, наиболее востребованными станциями метро среди москвичей и гостей столицы продолжают оставаться «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «ВДНХ».

Ликсутов также напомнил, что по поручению мэра Москвы, все праздничные дни в городском транспорте усилены меры безопасности.