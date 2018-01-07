РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. Праздничное гуляние в честь христианского праздника Рождества Христова прошло в обновленном парке «Пехорка» в Балашихе, сообщается в группе объединенной дирекции парков городского округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня, 7 января мы отмечаем праздник Рождества. И в такой светлый день мы с большим удовольствием вновь встретились с нашими друзьями на центральной сцене Парка «Пехорка». Все зрители приняли участие в культурно-развлекательной программе. В ходе нее прозвучали чудесные народные песни, прошли веселые игры и, конечно, конкурсы с призами», - говорится в сообщении.

Руководство парка поздравило жителей Балашихи с одним из главных христианских праздников и пожелало мира в дом, радости и счастья.

Седьмого января православные христиане празднуют Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах прошли торжественные богослужения.