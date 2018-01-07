РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. Отделение мотоклуба «Ночные волки Железнодорожный» Балашихи поздравили жителей городского округа с Рождеством и пожелали им быть открытыми для счастья и любви, говорится в сообществе мотоклуба «Ночные волки Железнодорожный» в социальной сети «ВКонтакте».

«Отделение мотоклуба «Ночные волки Железнодорожный» от всей души поздравляет всех с Рождеством Христовым!.

Желаем в этот светлый праздник, чтобы Бог всегда был с вами, чтобы вы продолжали свой жизненный путь, не зная лихих бед и препятствий. Чтобы душа ваша всегда была открыта для счастья и любви, чтобы сердце

с трепетом заботилось о близких и родных!» - говорится в сообщении.

Мотоклуб «Ночные волки» был создан в России в 1989 году. Отделение мотоклуба «Ночные волки Железнодорожный» появилось 7 октября 2012 года.