РИАМО - 7 янв. На прошедшем в подмосковной Коломне чемпионате Европы по конькобежному спорту сборная России выиграла пять золотых, шесть серебряных и три бронзовых медали, говорится в сообщении пресс-службы конькобежного центра Московской области «Коломна».

«Пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали завоевала сборная России на чемпионате Европы по конькобежному спорту (отдельные дистанции)», — говорится в сообщении.

В первый день соревнований медальный счет российской команды на чемпионате Европы открыла Ангелина Голикова, которая стала серебряным призером на дистанции 500 метров. На 500 метрах у мужчин третье место осталось за Павлом Кулижниковым.

На дистанции 1,5 тысячи метров среди женщин серебряным призером домашнего чемпионата Европы стала Екатерина Шихова, Денис Юсков завоевал золото на своей коронной дистанции в 1,5 тысячи метров.

Шестого января Шихова выиграла золото на 1 тысяче метров, на той же дистанции у мужчин первое место занял Кулижников, второе – Денис Юсков. Наталья Воронина завоевала бронзу на 3 тысячах метров, Александр Румянцев добыл серебро на дистанции в 5 тысяч метров.

В последний день соревнований, в воскресенье, женская и мужская команды РФ заняли вторые места в командных гонках. Российские спортсмены, как мужчины, так и женщины, также выиграли золотые награды в командном спринте.

Кроме того, в воскресенье бронзовую медаль в копилку сборной в масс-старте принес Руслан Захаров.

Как уточняется в сообщении, на чемпионате Европы, который проходил с 5 по 7 января, было разыграно 14 комплектов наград, установлено два рекорда КЦ «Коломна» в командном спринте среди мужчин и женщин. За три соревновательных дня чемпионата Европы конькобежный центр «Коломна» посетили более 18 тысяч зрителей.