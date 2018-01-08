РИАМО - 8 янв. Известного врача и телеведущую Ирину Чукаеву похоронят на Троекуровском кладбище в понедельник, сообщается на странице Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Пирогова в соцсети «ВКонтакте».

Чукаева скончалась 5 января 2018 года на 68-м году жизни в больнице. Предварительный диагноз - осложнение после пневмонии.

«Прощание с Ириной Ивановной пройдет 8 января в 13:45 на Троекуровском кладбище, ритуальный зал 1. Адрес: Рябиновая улица, 24», - говорится в сообщении.

Ирина Чукаева - врач-кардиолог, завкафедрой клинической терапии медуниверситета имени Пирогова, профессор. Также она являлась заведующей московским отделением Российского медицинского общества артериальной гипертонии. В течение 10 лет была автором и ведущей программы «Студия «Здоровье» сначала на канале «Россия», затем на ОРТ.