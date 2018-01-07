РИАМО - 7 янв. Сотрудники столичной полиции проводят проверочные мероприятия, связанные с анонимным сообщением об угрозе взрыва на станции метро «Калужская», сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва на станции «Калужская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.

«Полицейские проводят стандартные проверочные мероприятия, направленные на безопасность граждан на станции метро «Калужская», связанные с анонимным сообщением, содержащим угрозу», - сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.