РИАМО - 7 янв. На юго-востоке Москвы трамваи на трех маршрутах следуют по измененному пути из-за наклонившегося над проводами дерева, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Три трамвая следуют по измененному пути из-за наклонившегося над контактной сетью дерева в районе дома 12 на шоссе Энтузиастов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что частично изменился маршрут следования трамваев №8, 12 и 46.

По словам представителя пресс-службы, на месте работают аварийные службы и принимают все необходимые меры для восстановления движения на данном участке.