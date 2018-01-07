РИАМО - 7 янв. Бесплатные катания организуют на тюбинговой горке на столичной ВДНХ с 10 января с 11:00 до 16:00 со вторника по пятницу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Тюбинговая горка на ВДНХ бьет все рекорды посещаемости. Знаю, что многие не попадают туда из-за большого количества желающих (больше 5 тысяч человек в день), поэтому после праздников, с 10 января, устроим бесплатные катания с 11:00 до 16:00 со вторника по пятницу. Приходите!» - написал Собянин в «ВКонтакте».

Торжественное открытие тюбингового комплекса «Ракета» состоялось на ВДНХ в Москве в конце декабря. Он расположен на площади Промышленности вокруг макета ракетоносителя «Восток-1», перед павильоном «Космос».

Комплекс состоит из двух склонов – большого и малого, расходящихся по площади. Высота стартовой площадки большого склона – 20 метров, малого склона – 12 метров. Длина большого спуска – 180 метров, малого спуска – 120 метров.

Для удобства посетителей тюбинги на стартовые площадки доставляются при помощи бугельного подъемника.