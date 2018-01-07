РИАМО - 7 янв. Российские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в подмосковной Коломне, по итогам второго дня соревнований, говорится в сообщении пресс-службы конькобежного центра Московской области «Коломна».

На ледовой арене центра «Коломна» 6 января были разыграны четыре комплекта наград на дистанциях 1 тысяча и 3 тысячи метров среди женщин, 1 тысяча метров и 5 тысяч метров среди мужчин.

«Первыми на быстрый коломенский лед вышли представительницы прекрасного пола. Россиянка Екатерина Шихова вновь оправдала ожидания болельщиков, завоевав в копилку национальной сборной золотую медаль на дистанции 1 тысяча метров с результатом 1:15,34 секунды», — говорится в сообщении.

На дистанции 1 тысяча метров среди мужчин первое место и звание чемпиона завоевал Павел Кулижников (1:08,84), серебро у Дениса Юскова (1:08,92).

На дистанции 3 тысячи метров у женщин бронзу взяла Наталья Воронина (4:07,62).

«На пятикилометровой дистанции, которая требует от ее участников не только выносливости, особой концентрации, но и грамотной тактической работы призовой подиум заняли: первое место – представитель Италии Никола Тумолеро (6:16,85), второе место – россиянин Александр Румянцев (6:18,13), третье место – голландец Марсель Буше (6:20,45)», — добавляется в сообщении.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях открылся в конькобежном центре Московской области «Коломна» 5 января. Соревнования закончатся в воскресенье.