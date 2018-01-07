РИАМО – 7 янв. Российские спортсменки завоевали золотые медали на командном спринте на чемпионате Европы по конькобежному спорту в подмосковной Коломне, РФ представляли Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина и Екатерина Шихова, сообщает в воскресенье ТАСС.

«Российские конькобежки стали первыми в командном спринте на чемпионате Европы, который проходит в Коломне. Они показали результат 1 минута 26,71 секунда», — говорится в сообщении.

Сборная России была представлена Ольгой Фаткулиной, Ангелиной Голиковой, Елизаветой Казелиной и Екатериной Шиховой.

Второе место заняла команда Нидерландов (1:28,65), третьими стали норвежки (1:31,88).

Как уточняется в сообщении, на счету сборной России 12 медалей на текущем европейском первенстве.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях открылся в конькобежном центре Московской области «Коломна» 5 января. Соревнования закончатся в воскресенье.