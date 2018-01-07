РИАМО - 7 янв. Электричку, которая задерживалась на Савеловском направлении Московской железной дороги из-за травмирования человека, частично отменили на участке Бескудниково – Можайск, сообщается в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Ранее в канале ЦППК в Telegram сообщалось, что поезд 6257 задерживается на 15 минут, по предварительной причине, из-за травмирования человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути.

«Савеловское направление. Частичная отмена поезда 6257 (Лобня — Можайск) на участке Бескудниково – Можайск», — говорится в сообщении.

Кроме того, был отменен поезд 6270 (Можайск — Лобня).