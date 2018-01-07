РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Житель Подольска, прогуливавшийся с собакой, в воскресенье вечером нашел под своей машиной пакет с магнитолами и проводами от зарядных устройств в частном секторе микрорайона Шепчинки, недалеко от этого места ночью взломали и обокрали 15 машин, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец.

«Сегодня (7 января - ред.) в 18:00 в частном секторе микрорайона Шепчинки напротив дома №30 на улице Победы обнаружил под своей машиной две панельки от магнитол, кучу проводов зарядных на гаджеты, рядом с гаражом еще панельку, на обочине стоит пакет, в нем еще несколько магнитол. Непонятно, кому-то было лень дойти до мусорного контейнера, который стоит рядом, или кому-то почистили машины? В полдень этого не было, днем собаки мои чуть ворота не вынесли, пока дошла до домофона, было пусто», - сказал очевидец.

Ранее другой очевидец сообщил, что в одном из дворов микрорайона Шепчинки в ночь с 6 на 7 января неизвестные вскрыли около 15 машин. В основном те, на которых не стояла сигнализация. В машинах брали все, даже документы. Когда в очередной машине сработала сигнализация, они сбежали. У владельцев машин воры вытащили все, что смогли - магнитолы, регистраторы, антирадары и многое другое.