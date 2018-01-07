РИАМО - 7 янв. Неизвестные избили мужчину на западе Москвы, от полученных множественных травм головы и тела пострадавший скончался в больнице, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Шестого января в 09:10 на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении в 09:05 с адреса: улица Василисы Кожиной, дом №24, корпус 2, с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушибленной раной теменной области, переломом костей носа, резаными ранами правого бедра, левой голени, в состоянии алкогольного опьянения, неизвестного мужчины на вид 45-50 лет, который в 09:50 скончался», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что труп направлен в танатологическое отделение (морг) при медучреждении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту следователи проводят проверку, заключил представитель пресс-службы.