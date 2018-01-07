РИАМО - 7 янв. На Нахимовском проспекте в Москве трое неизвестных, угрожая прохожему предметом, похожим на нож, отняли у пострадавшего ювелирные изделия, часы и телефон на общую сумму 156 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он уточнил, что 6 января в 04:18 на службу «02» от неработающего мужчины поступило сообщение о разбое по адресу: Нахимовский проспект, дом №32.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 6 января в 02:00 по указанному адресу трое неизвестных, угрожая заявителю предметом, похожим на нож, открыто похитили у него телефон сотовой связи, 3 тысячи рублей, золотые ювелирные изделия, наручные часы, скрылись», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 156 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».