РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ)- 7 янв. Глава подмосковного Дзержинского Виталий Панаморенко в воскресенье в своем Instagram поздравил жителей городского округа с Рождеством.

« Поздравляю всех с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успехов и крепкого здоровья», - написал Панаморенко.

Он пожелал жителям, чтобы ангел- хранитель оберегал их от бед, а в душе воцарились мир и благодать.

Седьмого января православные христиане празднуют Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.