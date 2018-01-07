РИАМО - 7 янв. Пятеро человек, которые пострадали в ДТП с участием маршрутного такси в подмосковной Балашихе, находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В подмосковной Балашихе произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, пострадали пять человек.

«Всего пострадали пять человек, один из них ребенок. Все средней тяжести», - сказал собеседник агентства.

Ранее на сайте ГУ МЧС России по Московской области сообщалось, что 15 спасателей принимают участие в ликвидации последствий дорожной аварии с участием маршрутного такси в Балашихе.

В результате аварии движение на трассе не перекрывалось, розлива топлива нет.