РИАМО - 7 янв. Пятеро человек, которые пострадали в ДТП с участием маршрутного такси в подмосковной Балашихе, находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
В подмосковной Балашихе произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, пострадали пять человек.
«Всего пострадали пять человек, один из них ребенок. Все средней тяжести», - сказал собеседник агентства.
Ранее на сайте ГУ МЧС России по Московской области сообщалось, что 15 спасателей принимают участие в ликвидации последствий дорожной аварии с участием маршрутного такси в Балашихе.
В результате аварии движение на трассе не перекрывалось, розлива топлива нет.
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