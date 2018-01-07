РИАМО - 7 янв. Вечером в воскресенье в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили и задержали 28 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержали шесть рейсов, в «Домодедове» - 11, четыре отменили, в «Шереметьеве» задержали семь. Данных по отменам и задержкам в аэропорту «Жуковский» нет.

По данным Росгидромета, температура в Московском регионе вечером в воскресенье составляет плюс 1 градус, ближе к ночи ожидается похолодание до минус 2. Ранее жителей столицы и области предупредили о шквалистом ветре с порывами до 20 метров в секунду и гололедице.