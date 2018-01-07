РИАМО - 7 янв. Неизвестные избили мужчину в поселении Сосенское в новой Москве, от полученных травм пострадавший скончался, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он уточнил, что 1 января в 03.00 в травмпункт района Ясенево Москвы с множественными гематомами тела был доставлен мужчина 1990 года рождения.

«Первого января в 02:00 пострадавший был избит неизвестными около магазина по адресу: Москва, поселение Сосенское, деревня Мамыри, дом 8. В 04:30 мужчина скончался в медучреждении. Труп направлен в бюро судмедэкспертизы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».