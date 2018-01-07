РИАМО - 7 янв. Человек пострадал при переходе через железную дорогу в неположенном месте, в результате инцидента электричка на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживается, сообщается в Telegram-канале ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания».

«Внимание! Савеловское направление. Задержан поезд 6257 (Лобня - Можайск) на 15 минут», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, сбой в движении электропоездов произошел из-за травмирования человека, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

«Просим вас быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге», - добавляется в материале.