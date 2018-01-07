РИАМО - 7 янв. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова осмотрел центр помощи бездомным «Ангар милосердия» в Москве, призвал развивать социальную помощь в каждом храме и пообедал с оставшимися без крова, сообщает РИА Новости.

Патриарх на Рождество и Пасху посещает медицинские и социальные учреждения. «Ангар спасения» является единственным в Москве центром комплексной помощи бездомным, где нуждающиеся могут согреться, поесть, получить медицинскую помощь, помыться, постричься и взять теплые вещи. Патриарх осмотрел душевые комнаты, парикмахерскую, вещевой склад и пообедал с оставшимися без крова обитателями центра.

«Мне очень близко то, что вижу сейчас, потому что мое детство проходило в бедности. Пять человек жили в одной комнате в коммуналке, но жили очень бедно. В 15 лет я должен был уйти из дома, чтобы заработать себе на хлеб, и зарплата была такая мизерная, что на день приходилось меньше рубля. Всю жизнь вспоминаю этот опыт бедности, и многого в жизни я бы не понял, если бы через этот опыт не прошел», - сказал патриарх.

Он пожелал собравшимся попробовать найти выход из тяжелого положения и заверил, что церковь сделает все возможное для того, чтобы им помочь.

«Это то место, где вы можете принять нужное решение, тем самым вы сделаете этим самый большой подарок тем людям, которые тут трудятся - беззаветно, в силу своих христианских убеждений, не имея от этого ни богатства, ни славы, ни почета», - подчеркнул предстоятель РПЦ.

По мнению патриарха, социальная служба должна быть открыта при каждом действующем приходе РПЦ, даже если среди его прихожан нет бездомных.

Ежедневно в «Ангаре спасения» помогают примерно 100 бездомным, каждый месяц примерно столько же удается отправить домой. Центр является одним из почти 30 социальных проектов службы «Милосердие».