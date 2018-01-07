цВ ночь с 6 на 7 января в одном из дворов микрорайона Шепчинки в подмосковном Подольске неизвестные вскрыли и обокрали около 15 машин, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«В соседнем дворе в микрорайоне Шепчинки в ночь с 6 на 7 января неизвестные вскрыли около 15 машин. В основном те, на которых не стояла сигнализация. В машинах брали все, даже документы. Когда в очередной машине сработала сигнализация, они сбежали. По этому делу всех опрашивала полиция, они и рассказали, что в ту ночь пострадало около 15 машин. Скорее всего к нам в город приехали на гастроли воры из другого города, или наркоманы. Потому что не совсем понятно, зачем нужно было брать даже не нужные никому документы», - сказал собеседник.

По его словам, у владельцев машин воры вытащили все, что смогли - магнитолы, регистраторы, антирадары и многое другое.

Представитель правоохранительных органов пока не стал комментировать ситуацию.