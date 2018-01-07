РИАМО - 7 янв. В столице госпитализировали мужчину, который получил ранение от неизвестного на улице Саломеи Нерис, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 3 января в 13:52 на службу «02» из медучреждения сообщили о доставлении от дома №6 по улице Саломеи Нерис гражданина 1977 года рождения с проникающим колото-резаным ранением груди, гемопневмотораксом. Постаравший был госпитализирован.

«Установлено, что данное ранение пострадавший получил 3 января в 02:00 по указанному адресу в ссоре от неизвестного», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.