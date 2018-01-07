РИАМО – 7 янв. Актера Олега Табакова, которого госпитализировали в ноябре прошлого года, снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, медики фиксируют понижение артериального давления артиста, сообщает РЕН ТВ.

«Состояние актера Олега Табакова, к сожалению, снова ухудшилось. <…> Знаменитого артиста вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», - говорится в сообщении.

Врачи отмечают понижение артериального давления Табакова. В связи с этим нормальный уровень давления поддерживается с помощью лекарств. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое.

Актер был госпитализирован 27 ноября. Табакова поместили в реанимацию. Спектакль «Год, когда я не родился» в МХТ имени Чехова, в котором он играет со своим сыном Павлом, был отменен.

Артист перенес экстренную операцию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 января появилась информация, что актера отключили от аппарата, и он самостоятельно дышит через дыхательную трубку, которая установлена в трахее.

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков – один из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.

В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполняет обязанности директора театра.

Олег Табаков отыграл спектакль «Чайка» в Москве на обезболивающих>>