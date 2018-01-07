РИАМО - 7 янв. Свыше 5,5 тысяч жителей Подмосковья проголосовали на портале «Добродел» за включение участков дорог региона в программу ремонта на 2018 год, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На портале «Добродел» в разделе «Дороги» проходит голосование по включению участков в ремонт на 2018 год. В интернет-голосовании уже приняли участие более 5,5 тысяч жителей Подмосковья», - говорится в сообщении.

Чтобы проголосовать, необходимо перейти на сайте «Добродел» в раздел «Дороги», выбрать на карте свой муниципалитет и на вкладке «дороги на голосование» выбрать участок. Каждый житель может отдать свой голос за одну дорогу, а также оставить комментарий с фотографией по участкам, вошедшим в программу 2018 года.

Также на портале «Добродел» опубликованы дороги, уже включенные в программу ремонта на 2018 год.

Голосование проходит с 25 декабря по 1 февраля.

Весной 2017 года жители Подмосковья уже выбирали дороги, нуждающиеся в ремонте, через портал «Добродел». По итогам народного голосования в 2017 году было отремонтировано около 400 километров региональных дорог, что составило 13% от общего объема работ текущего года.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.