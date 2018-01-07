РИАМО - 7 янв. На Верхней Сыромятнической улице в столице задержали безработного, подозреваемого в избиении мужчины, который скончался от полученных повреждений, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

На службу «02» из медучреждения сообщили о доставлении от дома №7, корпуса 10, по Верхней Сыромятнической улице с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, в состоянии комы гражданина 1964 года рождения. Позже пострадавший скончался, его тело направили в морг №6.

«В 05:30 6 января по адресу: улица Верхняя Сыромятническая, дом №4/6, строение 2, <…> сотрудниками ОУР ОМВД, задержан гражданин 1970 года рождения, неработающий, который изобличен в том, что 5 января в 10:30 по вышеуказанному адресу на почве внезапно возникших неприязненных отношений, руками и ногами нанес жертве указанные телесные повреждения, от которых мужчина скончался», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.