РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Две иномарки столкнулись на проспекте Юных Ленинцев в подмосковном Подольске в воскресенье, в результате ДТП один из автомобилей оказался в кювете, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье около 3 часов дня возле домов №№78 и 82 на проспекте Юных Ленинцев.

«Авария произошла на светофоре возле домов №№78 и 82 на проспекте Юных Ленинцев. Я видел, что в кювете находился легковой автомобиль, за рулем которого была девушка, а рядом на дороге стоял легковой автомобиль с поврежденной передней частью. Также на месте ДТП был экипаж ГИБДД и эвакуатор», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данном участке автодороги пробок нет.