РИАМО - 7 янв. В подмосковной Балашихе произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, пострадали пять человек, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Он уточнил, что на 18-м километре Горьковского шоссе легковой автомобиль совершил столкновение с маршрутным такси.

«По предварительной информации, пять человек пострадали», - сказал собеседник агентства.

Ранее на сайте ГУ МЧС России по Московской области сообщалось, что 15 спасателей принимают участие в ликвидации последствия дорожной аварии с участием маршрутного такси а Балашихе.

В результате аварии движение на трассе не перекрывалось, розлива топлива нет.