РИАМО - 7 янв. Спасатели принимают участие в ликвидации последствия дорожной аварии с участием маршрутного такси на 6-м километре трассы М-7 в подмосковной Балашихе, сообщается на сайт ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 16:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП с участием маршрутно-транспортного такси по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, 6-й километр трассы М-7.

«Привлекаемые силы и средства: пять единицы техники, 15 человек», - говорится в сообщении.

В результате аварии движение на трассе не перекрывалось, розлива топлива нет.