РИАМО (ПУШКИНО) - 7 янв. Рождественское шествие с колядками провели в воскресенье по улицам подмосковного Пушкина юные артисты фольклорного ансамбля «Веснянка» из школы №8, передает корреспондент Пушкинского информагентства.

Шествие с обрядовыми песнопениями, восхваляющими Рождество Христово и щедрых на дары людей, началось с Троицкого храма, от устроенных во дворе елки и вертепа, и завершилось праздничным хороводом у главной елки города на Советской площади. На протяжении всего театрализованного маршрута ряженые поздравляли прохожих, заходили в магазины, останавливались у продуктовых палаток, и всюду звучали задорные песни-колядки.

«Традицию рождественских колядок фольклорная студия «Веснянка», отмечающая в этом году свое 20-летие, продолжает уже десять лет. В этом году мы также прошлись по улицам нашего города и спели для жителей, а в ответ дети получали сладкие угощения», - рассказала руководитель коллектива Елена Оленева.

По ее словам, люди радостно улыбались артистам, а некоторые даже подпевали.

«А вскоре и солнце выглянуло, будто сама «Веснянка» его и вызвала в этот январский день», - добавила руководитель ансамбля.

В старшем и младшем составах коллектива «Веснянка» занимаются более 40 детей. Его выпускники продолжают образование в музыкальных колледжах и вузах, участвуют в различных проектах и конкурсах.