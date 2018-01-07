РИАМО - 7 янв. Во время работ по благоустройству на центральных улицах Москвы за два года нашли более 10 тысяч артефактов, некоторые вещи созданы в XII веке, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Любопытный факт: за два года работ на центральных улицах мы нашли больше 10 тысяч артефактов. Только на Биржевой площади собрали полтысячи предметов, самые ранние из которых - XII века», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что на Петровке, Сретенке, Волхонке и еще кое-где в столице сохранили куски исторической брусчатки.

На официальном сайте мэра Москвы уточняется, что археологический мониторинг сопровождает все работы по благоустройству и строительству, которые проводят на территории столицы. Так, ученые-археологи вели наблюдение за созданием парка «Зарядье» и за работами по программе «Моя улица».

В начале июня в «Зарядье» были найдены одни из самых древних артефактов за последнее время - кремневые топоры бронзового века или так называемые фатьяновские.

Для находок подбирают самые разнообразные варианты сохранения и музеефикации. В том числе планируют создать небольшие археологические музеи под открытым небом на улицах города.