РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Рождественский вертеп установили возле главного храма подмосковного Подольска Свято-Троицкого собора, с ним могут сфотографироваться все желающие, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник собора.

«В преддверии празднования Рождества Христова по благословению настоятеля Троицкого собора города Подольска протоиерея Александра Ганабы на территории храма установили Рождественский вертеп. Он находится слева от главного входа в собор под украшенными гирляндами хвойными деревьями. Рядом с вертепом могут сфотографироваться все желающие», - сказал собеседник.

Вертеп в переводе со старославянского - пещера. Обычно этим словом обозначают пещеру, в которой родился Христос. Пещера Рождества, или Святой вертеп, находится под амвоном храма Рождества Христова в Вифлееме. Место рождения Спасителя отмечено на полу серебряной звездой и надписью на латыни: «Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии». В полукруглой нише над звездой теплится 16 лампад. А чуть поодаль находится придел яслей — место, куда Дева Мария положила Христа после рождения.

Сами ясли — кормушка для домашних животных, которую Богородица использовала в качестве колыбельки, была вывезена в VII веке в Рим как великая святыня. А нишу, где некогда стояли ясли, обложили мрамором.

Свято-Троицкий собор был построен в 1819-1832 годах по проекту архитектора Осипа Бове в честь победы в Отечественной войне 1812 года и призван напоминать о проходившем на этой земле Тарутинском фланговом марш-маневре русской армии во главе с Михаилом Кутузовым.