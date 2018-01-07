РИАМО - 7 янв. В столице задержали пенсионера, который подозревается в нанесении ножевого ранения своему оппоненту во время в ссоры на улице 800-летия Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В 05:45 6 января на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении в 04:55 с адреса: улица 800-летия Москвы, дом 6, с проникающим колото-резаным ранением передней брюшной стенки с повреждением большого сальника, желчного пузыря, гемоперитонеумом гражданина 1978 года рождения, который госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 6 января по адресу: улица 800-летия Москвы, 4, задержали пенсионера, который был изобличен в том, что на почве личных неприязненных отношений, в ссоре, ножом нанес данное ранение пострадавшему и скрылся. В отношении подозреваемого была выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Собеседник агентства отметил, что по данному факту возбудили уголовное дело.