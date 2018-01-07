РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. Жители подмосковной Балашихи в праздник Рождества Христова приняли участие в семейном забеге на дистанцию в 50 метров, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Такие веселые мероприятия мы будем повторять. Впереди у нас Старый Новый год, 23 февраля и 8 марта. Заранее постараемся оповестить людей и разместим афишу, чтобы они понимали куда можно пойти на праздники», - сообщил заместитель главы администрации Балашихи Сергей Чабан.

Забег прошел на улице Заречной в Балашихе. Помимо забега для гостей праздника выступили артисты культурно-досугового центра «Подмосковные вечера» и показали фаер-шоу.

Рождественские гуляния в Балашихе прошли под эгидой областного зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!».

Седьмого января православные христиане празднуют Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.

В Подмосковье в фестивале городской среды «Выходи гулять!» примут участие более 100 тысяч жителей и гостей региона. В январе в рамках фестиваля во всех муниципалитетах региона организованы новогодние праздничные мероприятия, которые пройдут на общественных пространствах, благоустроенных в рамках президентского проекта по формированию комфортной городской среды.