РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Жители микрорайона Кузнечики в подмосковном Подольске пожаловались, что несколько ночей подряд на стадионе кто-то стреляет из оружия и не дает спать жителям близлежащих домов, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетельница стрельбы.

«Мы живем в микрорайоне Кузнечики. На стадионе у дома №3 на бульваре 65-летия Победы уже третью ночь подряд слышны звуки, очень похожие на выстрелы. В ночь с 6 на 7 января там стреляли с 12 до 2 часов ночи. Слышны короткие выстрелы с интервалом в три-пять секунд, на хлопушки не похоже. Спать просто невозможно», - сказала собеседница.

По ее словам, стрельба может длится и дольше, но в первые дни нового года она уезжала с семьей из микрорайона.