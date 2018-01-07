РИАМО (БАЛАШИХА)-7 янв. Юнармейцы подмосковной Балашихи в Рождество посетили Салтыковский дом ребенка, поздравили детей с праздником и вручили им подарки, говорится в сообщении сообщества «Юнармия Балашихи» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Рождество юнармейцы из подмосковного города Балашиха в рамках акции приехали поздравить детей Салтыковского дома ребенка. Для воспитанников было показано новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также ребята дома ребенка услышали отрывки из любимых книг юнармейцев и самого главного сказочного волшебника Деда Мороза», - говорится в сообщении.

В конце праздника воспитанникам дома ребенка вручили рождественские подарки.